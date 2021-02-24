Врач поделился способом улучшить зрение за три минуты в день

Улучшить зрения без операций можно с помощью простой гимнастики, которая занимает не более трёх минут в день. Об этом рассказал врач Руи Хирамацу, пишет abc.es.

Медик напомнил, что глаза, как ум и мышцы, необходимо тренировать регулярно. Хирамацу советует для этого использовать упражнения с пятнами Габора — специальные рисунки для нахождения отличий. Совершая занятия по три минуты в день, первые результаты можно получить уже через две недели. Явные же наступят в течение месяца.

Также врач рассказал о ещё двух способах улучшения зрения. Первый из них — термотерапия. Нужно взять полотенце, намочить его и нагреть в микроволновке 30-40 секунд. Затем тёплую ткань следует положить на закрытые веки и подождать, пока она не остынет.

Второй метод — потребление шпината. Это растение способствует профилактике катаракты и дегенерации желтого пятна, поэтому его присутствие в рационе крайно важно.

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