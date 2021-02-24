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Вертолёт Ми-8 с 16 пассажирами на борту совершил вынужденную посадку в тундре в Красноярском крае

Также в нём находились трое членов экипажа, а также порядка 500 килограммов груза.

24 февраля 2021, 04:54

Архивное фото © ТАСС / PA Images

Вертолёт Ми-8 с 16 пассажирами на борту совершил вынужденную посадку в тундре в Красноярском крае. Об этом сообщил начальник регионального координационного центра поиска и спасания Виктор Дрегер.

Отмечается, что воздушное судно, принадлежащее компании "Норильскавиа", выполняло полёт по нефтепроводу. На борту помимо 16 пассажиров находились трое членов экипажа, а также порядка 500 килограммов груза.

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"В 10:45 (06:45 мск) совершил вынужденную посадку. Посадку выполнил благополучно", — приводит слова Дрегера ТАСС.

Между тем источник сообщил Лайфу причину посадки: экипаж услышал посторонний шум в редукторе. В результате никто не пострадал. Пассажиров перегружают на другой борт.

Ранее сообщалось, что во время рейса из Москвы в Магнитогорск у самолёта авиакомпании "Икар" начало трескаться лобовое стекло. Лайф публиковал фото.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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