После обнаружения раздетой и окровавленной воспитанницы интерната на Сахалине возбудили дело
Между пострадавшей и нападавшей конфликт происходил не первый раз, но сотрудники учреждения это игнорировали.
Фото © Pixabay
Уголовное дело по статье "Халатность" возбуждено после избиения 15-летней воспитанницы школы-интерната в посёлке Смирных Сахалинской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
"Между двумя 15-летними воспитанницами школы-интерната произошёл конфликт. Одна из девушек, воспользовавшись тем, что воспитатель учреждения не осуществляет надлежащий контроль за их поведением, нанесла потерпевшей множественные удары в область лица, после чего последняя выбежала на улицу", — рассказали в управлении.
Девочку на улице увидел один из работников интерната и отвёл обратно. Следователи полагают, что воспитатель не доложила о произошедшем и "не контролировала дальнейшее поведение воспитанниц", в результате чего конфликт между подростками повторился. 15-летняя девочка жестоко избила сверстницу кулаками по лицу, и та впоследствии была доставлена в больницу.
Напомним, раздетую и окровавленную 15-летнюю девочку нашли у ворот школы-интерната несколько дней назад. Обнаружившая избитого подростка женщина рассказывала Лайфу, что после инцидента сотрудники полиции пытались уговорить её "замять дело". Её убеждали, что это обычная детская драка, которую не нужно раздувать. По словам собеседницы Лайфа, в интернате творится беспредел.
Выбор редакции
Пьяный лихач на "лексусе" насмерть сбил двоих подростков и даже не притормозил — видео
Более 9 литров на человека в год: названы регионы России, где пьют больше всего водки
Директора Норильской обогатительной фабрики задержали по делу об обрушении
ClubHouse разблокировал аккаунт Соловьёва
Звезда телешоу честно показала, как изуродовала её тело болезнь, с которой она борется уже 10 лет
Комментариев: 0