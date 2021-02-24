Прокуратура начала проверку после аварийной посадки Ми-8 на Таймыре

Норильская транспортная прокуратура начала проверку по факту вынужденной посадки вертолёта Ми-8Т на Таймыре. Винтокрылая машина приземлилась 24 февраля в 10:46 в районе озера Дуромой, недалеко от города Дудинки Красноярского края.

"Воздушное судно осуществляло регулярный пассажирский рейс по маршруту Дудинка — Усть-Авам, на борту находились три члена экипажа и 16 пассажиров. В результате произошедшего никто не пострадал", — сообщили в прокуратуре.

Вертолёт принадлежит компании "Норильскавиа". Надзорным ведомством организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов. В прокуратуре намерены выяснить обстоятельства и причины инцидента.

Ранее сообщалось, что во время рейса из Москвы в Магнитогорск у самолёта авиакомпании "Икар" начало трескаться лобовое стекло. Лайф публиковал фото.

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