В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в мире

Количество новых случаев коронавируса снизилось в мире с 15 по 21 февраля на 11%, а смертей — на 20% по сравнению с предыдущей неделей. Снижение заболеваемости наблюдается шестую неделю подряд, говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"На прошлой неделе было 2,4 миллиона новых случаев, что на 11% меньше, чем на предыдущей неделе... На прошлой неделе было зарегистрировано почти 66 тысяч новых смертей, что на 20% меньше по сравнению с предыдущей неделей", — говорится в сообщении ВОЗ.

Специалисты организации при этом фиксируют распространение новых мутаций коронавируса. Так, "британский" штамм добрался ещё до семи государств — его обнаружили в 101 стране. Южноафриканская разновидность зафиксирована ещё в пяти странах (51), а "бразильский" штамм — ещё в восьми (29).

Ранее президент США Джо Байден объявил пятидневный траур по 500 тысячам жертв коронавируса в США.

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