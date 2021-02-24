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МВД показало видео допроса лихача, насмерть сбившего двух подростков в Улан-Удэ

Мужчина рассказал, почему сбежал с места ДТП.

24 февраля 2021, 06:50

Допрос лихача, насмерть сбившего двух подростков в Улан-Удэ. Видео © УМВД по Республике Бурятия

Полиция Бурятии опубликовала кадры допроса водителя, который накануне сбил насмерть двух подростков на пешеходном переходе. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности по тяжёлым статьям.

Лихачом за рулём чёрного "лексуса" оказался 38-летний мужчина. Полицейским он рассказал, что уже был судим за убийство, разбой, кражу и неправомерное завладение автомобилем. В ходе допроса водитель признался, что на момент ДТП действительно был пьян, а скрылся с места, потому что испугался.

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"Да, я сшибал кого-то. Я же не знал, какие там будут последствия", — сказал он.

Напомним, трагедия произошла накануне вечером в Улан-Удэ. Два 16-летних подростка — парень и девушка — от полученных травм скончались на месте. Водителя нашли не сразу: после ДТП он бросил машину и спрятался у себя дома.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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