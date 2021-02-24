Актёра Дмитрия Писаренко нашли мёртвым в Москве
Тревогу забили родственники, когда он перестал выходить на связь.
Фото © Kinopoisk
61-летнего актёра театра и кино Дмитрия Писаренко нашли мёртвым в квартире на Тверской улице в Москве. По данным источника Лайфа, следов насильственной смерти не обнаружено.
Источник рассказал, что родные регулярно навещали Писаренко, но в последние дни актёр перестал выходить на связь. 23 февраля один из родственников приехал домой к артисту, но он ему не открыл.
Прибывшие на место полицейские вскрыли дверь и обнаружили тело артиста. В ходе осмотра следов насильственной смерти не обнаружено. Проводится проверка. Со слов родственников известно, что у Писаренко был острый панкреатит.
Дмитрий Писаренко известен по ролям в фильмах "Ревизор", "Царь Иван Грозный", "Умирает душа", "Золото" и других.
А ранее в Санкт-Петербурге в возрасте 70 лет умер актёр из сериала "Улицы разбитых фонарей", артист театра "На Литейном" Александр Жданов.
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