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Актёра Дмитрия Писаренко нашли мёртвым в Москве

Тревогу забили родственники, когда он перестал выходить на связь.

24 февраля 2021, 06:37
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<p>Фото © <a href="https://www.kinopoisk.ru/name/276957/photos/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kinopoisk</a></p>

Фото © Kinopoisk

61-летнего актёра театра и кино Дмитрия Писаренко нашли мёртвым в квартире на Тверской улице в Москве. По данным источника Лайфа, следов насильственной смерти не обнаружено.

Источник рассказал, что родные регулярно навещали Писаренко, но в последние дни актёр перестал выходить на связь. 23 февраля один из родственников приехал домой к артисту, но он ему не открыл.

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Прибывшие на место полицейские вскрыли дверь и обнаружили тело артиста. В ходе осмотра следов насильственной смерти не обнаружено. Проводится проверка. Со слов родственников известно, что у Писаренко был острый панкреатит.

Дмитрий Писаренко известен по ролям в фильмах "Ревизор", "Царь Иван Грозный", "Умирает душа", "Золото" и других.

А ранее в Санкт-Петербурге в возрасте 70 лет умер актёр из сериала "Улицы разбитых фонарей", артист театра "На Литейном" Александр Жданов.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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