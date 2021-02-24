Директора Норильской обогатительной фабрики задержали по делу об обрушении
В результате ЧП трое рабочих погибли и пятеро пострадали.
Кадр из видео © СК РФ
Директора Норильской обогатительной фабрики задержали по делу об обрушении цеха, в результате которого погибли трое рабочих и пятеро пострадали. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе Следственного комитета РФ.
По версии следствия, он "достоверно знал об аварийном и ограниченно работоспособном состоянии элементов здания дробильного цеха", но не приостановил работы, которые к тому же проводились с нарушением требований промышленной безопасности. В результате это привело к обрушению конструкции узла перегрузки руды и двух прилегающих надземных пешеходных галерей.
Напомним, обрушение произошло в ночь на 20 февраля. В результате инцидента пострадало пять человек, трое рабочих погибли. По данному факту Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Ранее были задержаны ещё четыре человека: начальник отдела по техническому надзору, главный инженер, начальник дробильного цеха и сотрудник ремонтно-строительного треста, который отвечал за допуск к работам.
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