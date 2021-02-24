Учёные узнали, кто сделал надпись про сумасшедшего автора на картине "Крик"

В Национальном музее Норвегии сообщили о том, что Эдвард Мунк собственноручно оставил надпись в углу своей теперь уже всемирно известной картины "Крик". Она гласит: "Такое мог создать только сумасшедший!" Авторство этих слов оставалось загадкой долгое время.

Использовав инфракрасный анализ и экспертизу почерка, специалисты и пришли к выводу, что это дело рук самого художника.

В Норвегии на момент презентации "Крика" в 1895 году Мунк столкнулся с очень сильной критикой в свой адрес. Люди сомневались в здравомыслии художника. Учитывая характер Мунка и наличие ментальных трудностей у его родственников, такие обвинения сильно задели норвежца. Поэтому, как считают специалисты, он и пошёл на подобный шаг, своеобразно ответив на критику общественности.

А ещё учёные утверждают, что раскрыли "код да Винчи". Оказалось, художник использовал особый стиль в написании картин.

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