Учёные узнали, кто сделал надпись про сумасшедшего автора на картине "Крик"
Пришлось провести инфракрасный анализ и экспертизу почерка.
"Крик" Эдварда Мунка. Фото © "Общественное достояние"
В Национальном музее Норвегии сообщили о том, что Эдвард Мунк собственноручно оставил надпись в углу своей теперь уже всемирно известной картины "Крик". Она гласит: "Такое мог создать только сумасшедший!" Авторство этих слов оставалось загадкой долгое время.
Использовав инфракрасный анализ и экспертизу почерка, специалисты и пришли к выводу, что это дело рук самого художника.
В Норвегии на момент презентации "Крика" в 1895 году Мунк столкнулся с очень сильной критикой в свой адрес. Люди сомневались в здравомыслии художника. Учитывая характер Мунка и наличие ментальных трудностей у его родственников, такие обвинения сильно задели норвежца. Поэтому, как считают специалисты, он и пошёл на подобный шаг, своеобразно ответив на критику общественности.
А ещё учёные утверждают, что раскрыли "код да Винчи". Оказалось, художник использовал особый стиль в написании картин.
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