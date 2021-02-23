Учёные утверждают, что раскрыли "код да Винчи"

Ещё одна загадка творческого стиля Леонардо да Винчи разгадана. По крайней мере, так утверждают профессор Политехнического университета в Милане Пьер Джорджио Ригетти и международная группа его коллег.

Как рассказал ТАСС один из участников исследовательской работы Глеб Зильберштейн, для них стало откровением использование да Винчи радиального расположения элементов (например, на полотне "Мадонна Литта"). Такая техника присуща арабской и персидской традиции.

"С помощью цифровых технологий мы проанализировали технику радиального расположения элементов с античных времён до Ренессанса, и можно с уверенностью сказать, что эта "печать да Винчи" являлась своего рода трафаретом для произведений школы Леонардо, то есть своего рода "кодом Да Винчи", — рассказал Зильберштейн.

Он также добавил, что такое радикальное влияние восточной культуры на ортодоксальную европейскую технику иконописи произошло после падения Константинополя. Это событие повлияло в том числе и на формирование художественного стиля Ренессанса и стиля Леонардо.

Напомним, что не так давно была раскрыта тайна картины да Винчи "Спаситель мира".

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