Clubhouse разблокировал аккаунт Соловьёва
Восстановить учётную запись журналиста требовал Роскомнадзор.
Владимир Соловьёв. Фото © Instagram / vrsoloviev
Новая социальная сеть Clubhouse разблокировала аккаунт российского журналиста, телеведущего Владимира Соловьёва. Об этом он сообщил сам в телеграм-канале.
"Clubhouse наконец-то разблокировал мой аккаунт", — отметил Соловьёв.
Блокировку аккаунта он ранее называл смешной. Шутил, что Clubhouse испугался даже его появления в этой соцсети.
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