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Clubhouse разблокировал аккаунт Соловьёва

Восстановить учётную запись журналиста требовал Роскомнадзор.

24 февраля 2021, 07:25
<p>Владимир Соловьёв. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CA6zptxKKgK/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">vrsoloviev</a></p>

Владимир Соловьёв. Фото © Instagram / vrsoloviev

Новая социальная сеть Clubhouse разблокировала аккаунт российского журналиста, телеведущего Владимира Соловьёва. Об этом он сообщил сам в телеграм-канале.

"Clubhouse наконец-то разблокировал мой аккаунт", — отметил Соловьёв.

Роскомнадзор потребовал от Clubhouse восстановить аккаунт Соловьёва

Роскомнадзор потребовал от Clubhouse восстановить аккаунт Соловьёва

Блокировку аккаунта он ранее называл смешной. Шутил, что Clubhouse испугался даже его появления в этой соцсети.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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