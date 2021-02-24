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Бывшего главу Марий Эл Маркелова приговорили к 13 годам колонии

Прокурор просил для экс-руководителя региона 17 лет лишения свободы.

24 февраля 2021, 07:46

Фото © ТАСС / Солунин Михаил

Бывшего главу Марий Эл Леонида Маркелова приговорили к 13 годам колонии строгого режима за получение крупной взятки, злоупотребление должностными полномочиями и незаконное хранение боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба Нижегородского районного суда.

"Окончательно назначить Маркелову наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 235 миллионов 280 тысяч рублей", — огласила судья.

Марийский Лоренцо Медичи и взятка в 230 млн. За что судят экс-губернатора Леонида Маркелова

Марийский Лоренцо Медичи и взятка в 230 млн. За что судят экс-губернатора Леонида Маркелова

Напомним, что Леонида Маркелова арестовали в апреле 2017 года по делу о получении взятки. По версии следствия, чиновник получил более 200 миллионов рублей от местной агрофирмы за покровительство и помощь в получении госконтрактов. Кроме того, Маркелову вменялось в вину незаконное приобретение и хранение боеприпасов. В середине февраля 2021 года Нижегородский районный суд признал бывшего главу Марий Эл виновным.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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