Бывшего главу Марий Эл Маркелова приговорили к 13 годам колонии

"Окончательно назначить Маркелову наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 235 миллионов 280 тысяч рублей", — огласила судья.

Напомним, что Леонида Маркелова арестовали в апреле 2017 года по делу о получении взятки. По версии следствия, чиновник получил более 200 миллионов рублей от местной агрофирмы за покровительство и помощь в получении госконтрактов. Кроме того, Маркелову вменялось в вину незаконное приобретение и хранение боеприпасов. В середине февраля 2021 года Нижегородский районный суд признал бывшего главу Марий Эл виновным.