В России коронавирусом за сутки заразилось 11 749 человек

Данные: Оперативный штаб

В России за сутки выявлено ещё 11 749 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Общее количество зафиксированных случаев ковида достигло 4 200 902.

За сутки пандемия унесла в стране ещё 383 жизни. Общее количество жертв ковида в России увеличилось до 84 430 человек.

Выздоровело же за сутки ещё 12 218 человек. Таким образом число излечившихся достигло 3 751 562 человек.

Ранее в ВОЗ рассказали, что количество новых случаев коронавируса снизилось в мире с 15 по 21 февраля на 11%, а смертей — на 20% по сравнению с предыдущей неделей. Снижение заболеваемости наблюдается шестую неделю подряд.

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