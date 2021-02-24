В России коронавирусом за сутки заразилось 11 749 человек
Менее 12 тысяч новых случаев ковида в стране фиксируется второй день подряд.
Фото © EPA / ТАСС
Данные: Оперативный штаб
В России за сутки выявлено ещё 11 749 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Общее количество зафиксированных случаев ковида достигло 4 200 902.
За сутки пандемия унесла в стране ещё 383 жизни. Общее количество жертв ковида в России увеличилось до 84 430 человек.
Выздоровело же за сутки ещё 12 218 человек. Таким образом число излечившихся достигло 3 751 562 человек.
Ранее в ВОЗ рассказали, что количество новых случаев коронавируса снизилось в мире с 15 по 21 февраля на 11%, а смертей — на 20% по сравнению с предыдущей неделей. Снижение заболеваемости наблюдается шестую неделю подряд.
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