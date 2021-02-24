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Путин подписал закон о штрафах для физлиц и организаций-иноагентов

Суммы могут достигать полумиллиона рублей.

24 февраля 2021, 08:00

Фото © ТАСС / Климентьев Михаил

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы за нарушения деятельности физических лиц и некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно новому закону, некоммерческие организации и физлица, входящие в перечень иностранных агентов, должны будут помечать все выпускаемые ими материалы маркером о том, что они произведены иноагентом. Если сделано это не будет, нарушителей ждёт штраф — от 100 до 300 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 до полумиллиона рублей для юридических лиц.

Госдума поддержала введение штрафов за нарушения в деятельности иноагентов

Госдума поддержала введение штрафов за нарушения в деятельности иноагентов

Также ответственность будет наступать и для СМИ, которых будут штрафовать за публикацию информации об организациях и физлицах-иноагентах без соответствующей маркировки. Размер штрафа за такое правонарушение для граждан составит от 2 до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц — от 4 до 5 тысяч, для юридических лиц — от 40 до 50 тысяч рублей.

Напомним, ранее за отсутствие маркировки СМИ-иноагентов было оштрафовано "Радио свободная Европа / Радио Свобода"*. Суд обязал выплатить в пользу государства более 19 миллионов рублей.

* Организация внесена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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