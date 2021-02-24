Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Москве правнучка маршала Жукова на Lexus сбила пешехода

По версии девушки, она его не заметила.

24 февраля 2021, 08:36

Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей

В Москве 25-летняя правнучка маршала Советского Союза Георгия Жукова сбила пешехода на переходе, будучи за рулём автомобиля марки Lexus. О таком инциденте сообщает "Московский комсомолец".

Это случилось поздним вечером 23 февраля на улице Академика Королёва. 20-летний житель Подмосковья переходил дорогу по пешеходному переходу, как вдруг в него влетел тот самый "лексус".

После такого удара молодой человек был госпитализирован с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой. По данным издания, в больнице у него также был выявлен ушиб внутренних органов, в том числе печени.

МВД показало видео допроса лихача, насмерть сбившего двух подростков в Улан-Удэ

МВД показало видео допроса лихача, насмерть сбившего двух подростков в Улан-Удэ

По предварительной версии, водитель не заметила молодого человека на пешеходном переходе.

Ранее звезда шоу "Холостяк" рассказала о том, как она жила, сбив человека насмерть.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Девушка уже мертва": Обнародована запись звонков в 112 во время жестокого убийства кемеровчанки

сегодня в 08:55

Тело забитого до смерти мужчины нашли в подъезде на западе Москвы

сегодня в 08:48

Уже представляла смерть: провисевшая над бездной сноубордистка рассказала о чудесном спасении

сегодня в 08:15

В Дагестане после сильнейшей метели пришлось откапывать коров — видео

сегодня в 08:58

Путин подписал закон о миллионных штрафах за санкции против российских СМИ

сегодня в 08:54

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1