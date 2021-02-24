В Москве правнучка маршала Жукова на Lexus сбила пешехода

В Москве 25-летняя правнучка маршала Советского Союза Георгия Жукова сбила пешехода на переходе, будучи за рулём автомобиля марки Lexus. О таком инциденте сообщает "Московский комсомолец".

Это случилось поздним вечером 23 февраля на улице Академика Королёва. 20-летний житель Подмосковья переходил дорогу по пешеходному переходу, как вдруг в него влетел тот самый "лексус".

После такого удара молодой человек был госпитализирован с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой. По данным издания, в больнице у него также был выявлен ушиб внутренних органов, в том числе печени.

По предварительной версии, водитель не заметила молодого человека на пешеходном переходе.

Ранее звезда шоу "Холостяк" рассказала о том, как она жила, сбив человека насмерть.

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