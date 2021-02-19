"Попросил меня не выгонять": в Волгограде кондуктор высадила на мороз школьника с рюкзаком и двумя сумками
В администрации города уже начали проверку.
Фото © V1.ru / Алексей Волхонский
В Волгограде кондуктор автобуса высадила ребёнка на мороз. Всему виной неоплаченный проезд, сообщает издание V1.ru.
Известно, что 14-летний Арсений, который только недавно переболел, спешил в музыкальную школу. При нём были две сумки, школьный рюкзак и нотная папка. До того как к нему подошла кондуктор, он проехал две остановки на задней площадке.
"Я приложил карту к её аппарату, высветилась надпись — что-то вроде "Срок годности истёк". Тогда она спросила, есть ли у меня наличные, я ответил, что забыл кошелёк. Кондуктор мне сказала: "Выходи". Я попросил меня не выгонять, объяснил: "У меня сегодня важный урок в музыкальной школе". Но она ответила, что без билета меня не повезут", — рассказал мальчик.
По словам мамы мальчика, его поездка прервалась примерно на середине пути. Любопытно, но обычно он носил с собой ещё и наличные, однако в это утро их не оказалось при нём. Сам же школьник оказался очень расстроен, ведь из пассажиров никто даже не попытался ему помочь, хотя людей было в салоне в этот момент немало. В итоге мальчику пришлось идти обратно домой. За это время у него сильно замёрзли ноги и нос.
Как оказалось, подросток готовится к участию во Всероссийском конкурсе и спешил на урок сольфеджио. Из-за случившегося мальчик уверен, что теперь подвёл педагога. Мать мальчика также расстроил тот факт, что никто из пассажиров не стал ему помогать, а кондукторша, у которой наверняка есть дети, не стала входить в его положение. При этом женщина абсолютно не понимает, почему не сработала транспортная карта.
"Срок действия у неё не закончился, баланс пополняется автоматически с банковской карты мужа. Что могло пойти не так? Разъяснения мне дали в департаменте городского хозяйства — я звонила туда, пыталась разобраться в ситуации. Оказывается, если картой не расплачиваться до 15-го числа текущего месяца, то пополнение происходит только в следующем месяце. А Арсений как раз болел и никуда не ездил, карта, соответственно, не использовалась", — заметила родительница.
Ранее также сообщалось, что в Уссурийске кондуктор выставила семилетних сестёр из автобуса на мороз.
Лента новостей
Выбор редакции
Крупный пожар вспыхнул на рынке в Волгограде – видео
Не хватило денег на проезд. В Уссурийске кондуктор выставила семилетних сестёр из автобуса на мороз
На Ставрополье 11-летняя девочка утонула в озере, по которому гуляла со своей подругой — видео
"Тревожные знаки повсюду": генсек ООН назвал последние шесть лет самыми жаркими в истории
В Техасе после аномальных морозов стоимость электроэнергии выросла на 10 тысяч процентов
Комментариев: 0