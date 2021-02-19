"Попросил меня не выгонять": в Волгограде кондуктор высадила на мороз школьника с рюкзаком и двумя сумками

В Волгограде кондуктор автобуса высадила ребёнка на мороз. Всему виной неоплаченный проезд, сообщает издание V1.ru.

Известно, что 14-летний Арсений, который только недавно переболел, спешил в музыкальную школу. При нём были две сумки, школьный рюкзак и нотная папка. До того как к нему подошла кондуктор, он проехал две остановки на задней площадке.

"Я приложил карту к её аппарату, высветилась надпись — что-то вроде "Срок годности истёк". Тогда она спросила, есть ли у меня наличные, я ответил, что забыл кошелёк. Кондуктор мне сказала: "Выходи". Я попросил меня не выгонять, объяснил: "У меня сегодня важный урок в музыкальной школе". Но она ответила, что без билета меня не повезут", — рассказал мальчик.

По словам мамы мальчика, его поездка прервалась примерно на середине пути. Любопытно, но обычно он носил с собой ещё и наличные, однако в это утро их не оказалось при нём. Сам же школьник оказался очень расстроен, ведь из пассажиров никто даже не попытался ему помочь, хотя людей было в салоне в этот момент немало. В итоге мальчику пришлось идти обратно домой. За это время у него сильно замёрзли ноги и нос.

Как оказалось, подросток готовится к участию во Всероссийском конкурсе и спешил на урок сольфеджио. Из-за случившегося мальчик уверен, что теперь подвёл педагога. Мать мальчика также расстроил тот факт, что никто из пассажиров не стал ему помогать, а кондукторша, у которой наверняка есть дети, не стала входить в его положение. При этом женщина абсолютно не понимает, почему не сработала транспортная карта.

"Срок действия у неё не закончился, баланс пополняется автоматически с банковской карты мужа. Что могло пойти не так? Разъяснения мне дали в департаменте городского хозяйства — я звонила туда, пыталась разобраться в ситуации. Оказывается, если картой не расплачиваться до 15-го числа текущего месяца, то пополнение происходит только в следующем месяце. А Арсений как раз болел и никуда не ездил, карта, соответственно, не использовалась", — заметила родительница.

Ранее также сообщалось, что в Уссурийске кондуктор выставила семилетних сестёр из автобуса на мороз.

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