Путин подписал закон о миллионных штрафах за санкции против российских СМИ
Суммы будут варьироваться от 50 тысяч до 3 000 000 рублей.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает миллионные штрафы для владельцев информационных ресурсов за санкции против отечественных СМИ и нарушения требований по обеспечению устойчивого Рунета. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Первое нарушение предусматривает штрафы от 50 до 100 тысяч рублей для граждан, от 200 до 400 — для должностных лиц и более 600 тысяч — для компаний. При повторных инцидентах штраф составит для граждан от 200 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 500 до 700 тысяч, для юрлиц — от полутора до трёх миллионов рублей.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин допустил, что в весеннюю сессию Госдума вернётся к законопроекту об уголовном наказании для лиц, которые призывают к санкциям в отношении российских компаний и граждан. Поправки могут быть внесены ко второму чтению в законопроект, который вводил уголовное наказание для реализации закона "О мерах воздействия на недружественные действия США и иностранных государств".
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