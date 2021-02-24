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Путин подписал закон о миллионных штрафах за санкции против российских СМИ

Суммы будут варьироваться от 50 тысяч до 3 000 000 рублей.

24 февраля 2021, 08:54
<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin</p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает миллионные штрафы для владельцев информационных ресурсов за санкции против отечественных СМИ и нарушения требований по обеспечению устойчивого Рунета. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Первое нарушение предусматривает штрафы от 50 до 100 тысяч рублей для граждан, от 200 до 400 — для должностных лиц и более 600 тысяч — для компаний. При повторных инцидентах штраф составит для граждан от 200 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 500 до 700 тысяч, для юрлиц — от полутора до трёх миллионов рублей.

Госдума одобрила штрафы для информационных ресурсов за санкции против российских СМИ

Госдума одобрила штрафы для информационных ресурсов за санкции против российских СМИ

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин допустил, что в весеннюю сессию Госдума вернётся к законопроекту об уголовном наказании для лиц, которые призывают к санкциям в отношении российских компаний и граждан. Поправки могут быть внесены ко второму чтению в законопроект, который вводил уголовное наказание для реализации закона "О мерах воздействия на недружественные действия США и иностранных государств".

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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