Кот эпично "проплыл" сквозь снег в Калужской области, выразив все мысли россиян об ударивших морозах
Чувства пушистика оказались созвучны многим.
В Сети стал вирусным ролик с котом, который упорно пробирается домой сквозь снежные заносы под ободряющие реплики хозяина "Давай, брат, плыви! Я в тебя верю, братан". В итоге пушистику удалось преодолеть трудный участок и он триумфально и с громким мяуканьем направился к владельцу.
Хозяином усатого оказался Ярослав Кулаков, который живёт в частном доме в Калужской области, пишет КП. Парень поделился видео в "Тиктоке", где оно набрало 2,2 млн просмотров. Многие в комментариях стали интересоваться, почему владелец не помог пушистику. И тот прояснил ситуацию.
Кот сидел на заборе, а его тропинка домой была заметена. Я пошёл за лопатой, чтобы прочистить ему путь, а когда вернулся буквально через пять секунд, Устин уже преодолевал препятствие сам
Позже Ярослав выложил ещё несколько роликов, чтобы показать, что с питомцем всё в порядке. Парень рассказал, что хвостатого зовут Устин, а его порода — курильский бобтейл. Три года назад семья случайно нашла кота у дома, и тот решил остаться там навсегда.
Теперь хозяин хочет сделать из пушистика звезду "Тиктока". Ведь он уже и так стал мемом, ловко вписавшись в шутки о непогоде в России.
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