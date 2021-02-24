В Пензе ночью полыхало здание военного госпиталя — видео
Данных о пострадавших нет.
В Пензе ночью произошёл пожар в одном из корпусов военного госпиталя на улице Кирова. Об этом сообщает местное издание "ПензаИнформ".
Очевидцы начали сообщать о ЧП ещё около 23:00. На территории госпиталя был виден густой дым. Пока работали сотрудники МЧС, часть улицы Кирова была перекрыта.
В Новосибирске ранее двое детей погибли в результате пожара в частном доме.
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