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Категорий: 18

В Пензе ночью полыхало здание военного госпиталя — видео

Данных о пострадавших нет.

24 февраля 2021, 09:12

В Пензе ночью произошёл пожар в одном из корпусов военного госпиталя на улице Кирова. Об этом сообщает местное издание "ПензаИнформ".

Очевидцы начали сообщать о ЧП ещё около 23:00. На территории госпиталя был виден густой дым. Пока работали сотрудники МЧС, часть улицы Кирова была перекрыта.

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В Новосибирске ранее двое детей погибли в результате пожара в частном доме.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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