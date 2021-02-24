Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Минэнерго ответили на сообщения о возможном росте тарифов на свет и тепло

Причиной повышения цен называлось увеличение утилизационного сбора на технику для добычи угля.

24 февраля 2021, 09:23
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Решения по тарифам на тепло- и электроэнергию для населения на 2021 год приняты, возможное подорожание угля на цены не повлияет. Об этом сообщило Минэнерго РФ, комментируя данные о вероятных последствиях роста утилизационного сбора на технику для добычи угля.

"Рост цен на электроэнергию для населения в 2021 году в среднем не превысит 5%. Таким образом, возможное изменение себестоимости продукции угольных компаний никоим образом не влияет на тарифы на электрическую энергию для населения", — отметили в министерстве.

В ведомстве пояснили, что это касается и тепловой энергии: решения по тарифам на 2021 год приняты и никакие изменения в них вноситься не будут.

Россиян предупредили о возможном росте тарифов на тепло и электроэнергию

Россиян предупредили о возможном росте тарифов на тепло и электроэнергию

Ранее сообщалось, что стоимость электроэнергии в России достигла максимального значения за пять лет.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1