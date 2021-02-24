В Минэнерго ответили на сообщения о возможном росте тарифов на свет и тепло
Причиной повышения цен называлось увеличение утилизационного сбора на технику для добычи угля.
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Решения по тарифам на тепло- и электроэнергию для населения на 2021 год приняты, возможное подорожание угля на цены не повлияет. Об этом сообщило Минэнерго РФ, комментируя данные о вероятных последствиях роста утилизационного сбора на технику для добычи угля.
"Рост цен на электроэнергию для населения в 2021 году в среднем не превысит 5%. Таким образом, возможное изменение себестоимости продукции угольных компаний никоим образом не влияет на тарифы на электрическую энергию для населения", — отметили в министерстве.
В ведомстве пояснили, что это касается и тепловой энергии: решения по тарифам на 2021 год приняты и никакие изменения в них вноситься не будут.
Ранее сообщалось, что стоимость электроэнергии в России достигла максимального значения за пять лет.
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