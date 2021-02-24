Ещё в двух московских торговых центрах начали делать прививку от ковида
Вакцинацию теперь можно пройти в "Ривьере" и "Гагаринском".
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С этого дня москвичи смогут привиться от коронавируса ещё в двух торговых центрах — "Ривьера" и "Гагаринский". Об этом сообщил столичный комплекс социального развития.
"Для того чтобы охватить вакцинацией как можно больше человек, мы регулярно меняем местоположение и увеличиваем количество выездных бригад. Начиная с сегодняшнего дня прививку от CoViD-19 можно сделать ещё в двух торговых центрах — "Ривьера" и "Гагаринский", — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Также сообщается о продлении работы выездных бригад, работающих в торговых центрах Columbus и "Калейдоскоп". Там высокий спрос на вакцинацию. Получить первый компонент вакцины в них можно до 27 февраля.
Также в мобильных пунктах Москвы и некоторых медучреждениях началась вакцинация бездомных от коронавируса.
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