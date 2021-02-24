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Ещё в двух московских торговых центрах начали делать прививку от ковида

Вакцинацию теперь можно пройти в "Ривьере" и "Гагаринском".

24 февраля 2021, 09:53
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

С этого дня москвичи смогут привиться от коронавируса ещё в двух торговых центрах — "Ривьера" и "Гагаринский". Об этом сообщил столичный комплекс социального развития.

"Для того чтобы охватить вакцинацией как можно больше человек, мы регулярно меняем местоположение и увеличиваем количество выездных бригад. Начиная с сегодняшнего дня прививку от CoViD-19 можно сделать ещё в двух торговых центрах — "Ривьера" и "Гагаринский", — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Мексике с 24 февраля стартует вакцинация от ковида российским "Спутником V"

В Мексике с 24 февраля стартует вакцинация от ковида российским "Спутником V"

Также сообщается о продлении работы выездных бригад, работающих в торговых центрах Columbus и "Калейдоскоп". Там высокий спрос на вакцинацию. Получить первый компонент вакцины в них можно до 27 февраля.

Также в мобильных пунктах Москвы и некоторых медучреждениях началась вакцинация бездомных от коронавируса.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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