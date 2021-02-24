Россияне назвали самые желанные страны для поездок после открытия границ

Сервис "Яндекс.Путешествия" выяснил ожидания российских туристов после открытия границ. В опросе (есть в распоряжении Лайфа) приняли участие больше десяти тысяч человек. Большинство из них — 60% — рассчитывают на полное открытие границ уже в этом году. А среди самых желанных стран для поездок Турция, Таиланд, Италия, Испания и Египет.

На вопрос о том, повлияет ли открытие границ на ваши планы, утвердительно ответили 68% респондентов. При этом 45% поедут за рубеж, если улучшится ситуация с эпидемией, а 9% — даже если сохранится риск заразиться. Любопытно, что 20% опрошенных заявили, что предпочитают отдыхать в России и на них открытие границ никак не скажется.

Вместе с тем по результатам опроса в прошлом году большинство россиян путешествовали по стране или остались дома. Почти 40% опрошенных не покидали своего города, а 10% выезжали куда-либо исключительно по работе. Что касается турпоездок, то 41% респондентов провёл отпуск в России. В поездки по стране и за границу успели съездить 4,3%, а только за рубеж — 4,6%.

Примерно треть опрошенных (35,5%) считают, что после открытия границ поведение туристов никак не изменится. 27% думают, что люди будут более осторожны, так как увеличение потока туристов может вызвать рост заболеваемости. 22% респондентов ожидают рост внутреннего туризма, а ещё 12% — что люди чаще станут путешествовать на своей машине.

Между тем учёные дали свой прогноз по открытию границ в России. По их словам, число инфицированных коронавирусной инфекцией в Москве к началу апреля может снизиться в четыре раза, а к маю — в 11. Если таких значений удастся достичь по России в целом, то это позволит говорить об открытии границ и возобновлении авиасообщения со странами, в которых уровень заболеваемости будет таким же.

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