В Горно-Алтайске наградят водителя, который подогнал автобус к окнам горящего ТЦ. Видео © LIFE

Водителя, который помогал эвакуироваться сотрудникам и посетителям горящего торгового центра в Горно-Алтайске, собираются наградить. Однако сам он себя героем не считает и предложил представить к наградам тех, кто непосредственно участвовал в спасении.

"Я не считаю, что я совершил героический поступок. Просто, когда я увидел, что люди стоят на втором этаже, подогнал автобус, чтобы попытаться спустить их оттуда. А вот люди, которые подбежали с лестницей, — реальные герои. Найдите их и отблагодарите", — сказал Виталий Денисюк Лайфу.

Напомним, пожар в торговом центре "Ткацкий-1" произошёл сегодня утром. Для того чтобы спастись, люди выпрыгивали со второго этажа на крышу автобуса, который Виталий специально подогнал к зданию.

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