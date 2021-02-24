Опубликовано новое видео с жутким моментом, когда Lexus сбивает двух подростков в Улан-Удэ

Лихач на "лексусе" сбивает подростков в Улан-Удэ. Видео © Соцсети

В Cеть попали кадры с видеорегистратора, на которых запечатлено, как пьяный водитель автомобиля Lexus в Улан-Удэ на высокой скорости сбивает двух подростков. Видно, что он даже не пытался притормозить перед ними.

Лихач скрылся с места ДТП, но был задержан. Им оказался мужчина 38 лет, который уже был неоднократно судим: по статьям за убийство, разбой, кражу и неправомерное завладение автомобилем. В ходе допроса водитель признался, что на момент ДТП был пьян, а скрылся с места, якобы потому что испугался.

"Да, я сшибал кого-то. Я же не знал, какие там будут последствия", — заявил он следователям.

Авария произошла 23 февраля. На месте скончалось двое подростков — юноша и девушка 16 лет.

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