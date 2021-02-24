Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Опубликовано новое видео с жутким моментом, когда Lexus сбивает двух подростков в Улан-Удэ

С другого ракурса случившееся снял видеорегистратор.

24 февраля 2021, 10:00

Лихач на "лексусе" сбивает подростков в Улан-Удэ. Видео © Соцсети

В Cеть попали кадры с видеорегистратора, на которых запечатлено, как пьяный водитель автомобиля Lexus в Улан-Удэ на высокой скорости сбивает двух подростков. Видно, что он даже не пытался притормозить перед ними.

Лихач скрылся с места ДТП, но был задержан. Им оказался мужчина 38 лет, который уже был неоднократно судим: по статьям за убийство, разбой, кражу и неправомерное завладение автомобилем. В ходе допроса водитель признался, что на момент ДТП был пьян, а скрылся с места, якобы потому что испугался.

"Да, я сшибал кого-то. Я же не знал, какие там будут последствия", — заявил он следователям.

"Я жила в аду": звезда "Холостяка" впервые рассказала о том, как насмерть сбила человека

"Я жила в аду": звезда "Холостяка" впервые рассказала о том, как насмерть сбила человека

Авария произошла 23 февраля. На месте скончалось двое подростков — юноша и девушка 16 лет.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

МВД показало видео допроса лихача, насмерть сбившего двух подростков в Улан-Удэ

сегодня в 06:50

Появилось жуткое видео, как муж заманивает беременную жену на утёс, перед тем как столкнуть её вниз

сегодня в 10:06

Школьник из Новосибирска мог выдумать жестокое избиение сверстниками — видео

сегодня в 10:22
Life

Wintershall Dea завершила инвестиции в "Северный поток — 2"

сегодня в 10:36

Новак прокомментировал сообщения о возможном росте энерготарифов

сегодня в 10:32

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1