В Кремле ответили на вопрос о возможности отмены срочной службы в армии

В России сейчас не ведётся никаких обсуждений относительно отмены срочной службы и переходе армии на контрактную основу. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова актёра Дмитрия Нагиева о пережитках армии.

"Здесь можно высказывать личное мнение, но нужно исходить из того, что это конституционная обязанность граждан РФ. Насколько мне известно, сейчас каких-то обсуждений относительно того, что служба в армии может перестать быть конституционной обязанностью, не ведётся", — сказал Песков.

Ранее Дмитрий Нагиев поделился неприятными воспоминаниями о службе в армии. Актёр рассказал, что от дедовщины его тогда спасало владение боевыми искусствами.

Напомним, за время весеннего призыва 2020 года пытались пополнить ряды Вооружённых сил России около полутора тысяч призывников, которые болели ОРВИ. В Минобороны подчеркнули, что благодаря принятым мерам "проникновения коронавирусной инфекции" в войска удалось избежать.

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