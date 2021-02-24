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В Кремле ответили на вопрос о возможности отмены срочной службы в армии

Песков напомнил, что это сейчас является конституционной обязанностью граждан РФ.

24 февраля 2021, 09:44
<p>Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков</p>

Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

В России сейчас не ведётся никаких обсуждений относительно отмены срочной службы и переходе армии на контрактную основу. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова актёра Дмитрия Нагиева о пережитках армии.

"Здесь можно высказывать личное мнение, но нужно исходить из того, что это конституционная обязанность граждан РФ. Насколько мне известно, сейчас каких-то обсуждений относительно того, что служба в армии может перестать быть конституционной обязанностью, не ведётся", — сказал Песков.

Ранее Дмитрий Нагиев поделился неприятными воспоминаниями о службе в армии. Актёр рассказал, что от дедовщины его тогда спасало владение боевыми искусствами.

Минобороны отчиталось о полном искоренении дедовщины в Российской армии

Минобороны отчиталось о полном искоренении дедовщины в Российской армии

Напомним, за время весеннего призыва 2020 года пытались пополнить ряды Вооружённых сил России около полутора тысяч призывников, которые болели ОРВИ. В Минобороны подчеркнули, что благодаря принятым мерам "проникновения коронавирусной инфекции" в войска удалось избежать.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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