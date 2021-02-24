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"Здоровье у него крепкое": Пескову задали вопрос, почему Путин на морозе был без шапки

Журналисты поинтересовались, кому можно на это пожаловаться.

24 февраля 2021, 09:30

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Видео © LIFE

Здоровье у президента РФ Владимира Путина крепкое. А ещё в такие волнительные моменты, как возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата, глава государства предпочитает не надевать головные уборы. Так Дмитрий Песков ответил на вопрос, почему президент накануне был на такой церемонии с непокрытой головой.

Один из журналистов спросил, кому жаловаться, чтобы за здоровьем президента следили лучше: в службу безопасности, протокола или управделами. Песков предложил жаловаться всем упомянутым.

"Мы обязательно доведём вашу обеспокоенность до сведения главы государства. Нам импонирует забота о здоровье, но здоровье у него крепкое, и, несмотря на морозы, он чаще всего, особенно в такие волнительные церемониальные моменты, предпочитает быть без головного убора", — сказал Песков.

Обнялись и пожали руки: появилось видео прощания Путина и Лукашенко после встречи в Сочи

Обнялись и пожали руки: появилось видео прощания Путина и Лукашенко после встречи в Сочи

Стоит отметить, что и два дня назад в Сочи, встречая и провожая президента Белоруссии Александра Лукашенко, Владимир Путин был без головного убора. Впрочем, там было не так холодно, как накануне в Москве.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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