Песков рассказал об итогах переговоров Путина и Лукашенко в Сочи

"Главным образом говорили о расширении и совершенствовании взаимодействия по линии экономических ведомств. У нас действительно произошёл спад в пандемию, поэтому сейчас надо энергичные усилия прилагать, чтобы этот спад компенсировать и вывести на траекторию роста все основные показатели", — отметил представитель Кремля.