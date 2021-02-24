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Песков рассказал об итогах переговоров Путина и Лукашенко в Сочи

В Кремле встречу назвали конструктивной и откровенной.

24 февраля 2021, 09:30
<p>Фото © Телеграм-канал "Пул первого"</p>

Фото © Телеграм-канал "Пул первого"

Встреча президента РФ Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко была полезной, своевременной, конструктивной и откровенной. Об итогах переговоров рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Главным образом говорили о расширении и совершенствовании взаимодействия по линии экономических ведомств. У нас действительно произошёл спад в пандемию, поэтому сейчас надо энергичные усилия прилагать, чтобы этот спад компенсировать и вывести на траекторию роста все основные показатели", — отметил представитель Кремля.

Путин и Лукашенко прокатились на снегоходах в Сочи

Путин и Лукашенко прокатились на снегоходах в Сочи

Также, по его словам, лидеры коснулись темы взаимодействия в налоговой сфере, координации усилий по линии силовых ведомств, в том числе Минобороны. Песков добавил, что президент РФ "весьма позитивно" оценивает итоги встречи.

Напомним, 22 февраля в Сочи состоялась встреча президента России Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко. Она продолжалась около шести с половиной часов. Лидеры обсуждали вопросы интеграции стран, финансовой поддержки, которую Россия оказывает экономике Белоруссии, а также наиболее важную на сегодняшний день тему — вакцинацию от коронавируса. Лукашенко назвал российскую вакцину "Спутник V" лучшей в мире, однако признался, что к осени в Белоруссии появится собственный препарат.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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