Песков рассказал об итогах переговоров Путина и Лукашенко в Сочи
В Кремле встречу назвали конструктивной и откровенной.
Фото © Телеграм-канал "Пул первого"
Встреча президента РФ Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко была полезной, своевременной, конструктивной и откровенной. Об итогах переговоров рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Главным образом говорили о расширении и совершенствовании взаимодействия по линии экономических ведомств. У нас действительно произошёл спад в пандемию, поэтому сейчас надо энергичные усилия прилагать, чтобы этот спад компенсировать и вывести на траекторию роста все основные показатели", — отметил представитель Кремля.
Также, по его словам, лидеры коснулись темы взаимодействия в налоговой сфере, координации усилий по линии силовых ведомств, в том числе Минобороны. Песков добавил, что президент РФ "весьма позитивно" оценивает итоги встречи.
Напомним, 22 февраля в Сочи состоялась встреча президента России Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко. Она продолжалась около шести с половиной часов. Лидеры обсуждали вопросы интеграции стран, финансовой поддержки, которую Россия оказывает экономике Белоруссии, а также наиболее важную на сегодняшний день тему — вакцинацию от коронавируса. Лукашенко назвал российскую вакцину "Спутник V" лучшей в мире, однако признался, что к осени в Белоруссии появится собственный препарат.
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