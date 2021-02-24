В Кремле прокомментировали сообщения о новых сроках Послания Федеральному собранию
Ранее СМИ сообщали, что президент может обратиться к парламенту в конце марта — начале апреля.
Фото © ТАСС / Климентьев Михаил
В Кремле пока не определились с датой ежегодного Послания Президента России Федеральному собранию. Об этом сообщил глава пресс-службы российского лидера Дмитрий Песков.
"Пока дата не назначена", — ответил он журналистам, добавив, что, как только дата будет определена, журналисты сразу же будут о ней уведомлены.
Ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин может обратиться с ежегодным посланием к Федеральному собранию в конце марта — начале апреля, но и эти сроки могут быть сдвинуты.
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