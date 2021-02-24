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В Кремле прокомментировали сообщения о новых сроках Послания Федеральному собранию

Ранее СМИ сообщали, что президент может обратиться к парламенту в конце марта — начале апреля.

24 февраля 2021, 09:41
<p>Фото © ТАСС / Климентьев Михаил</p>

Фото © ТАСС / Климентьев Михаил

В Кремле пока не определились с датой ежегодного Послания Президента России Федеральному собранию. Об этом сообщил глава пресс-службы российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока дата не назначена", — ответил он журналистам, добавив, что, как только дата будет определена, журналисты сразу же будут о ней уведомлены.

Песков опроверг ещё одну дату послания Путина Федеральному собранию

Песков опроверг ещё одну дату послания Путина Федеральному собранию

Ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин может обратиться с ежегодным посланием к Федеральному собранию в конце марта — начале апреля, но и эти сроки могут быть сдвинуты.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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