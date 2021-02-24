Новак прокомментировал сообщения о возможном росте энерготарифов
Он заверил, что утилизационный сбор на технику для добычи угля не повлияет на это.
Александр Новак. Фото © ТАСС / "Ведомости" / Евгений Разумный
Вице-премьер Александр Новак заявил о защищённости тарифов на электрическую и тепловую энергию. Так он прокомментировал сообщения о том, что эти тарифы могут подняться для населения из-за роста утилизационного сбора на технику для добычи угля.
"Энерготарифы для населения защищены государством и полностью регулируются, утильсбор на технику для добычи угля никак не отразится на них", — отметил Новак.
Ранее в Минэнерго также прокомментировали сообщения о возможном росте тарифов на свет и тепло.
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