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Новак прокомментировал сообщения о возможном росте энерготарифов

Он заверил, что утилизационный сбор на технику для добычи угля не повлияет на это.

24 февраля 2021, 10:32
<p>Александр Новак. Фото © ТАСС / "Ведомости" / Евгений Разумный </p>

Александр Новак. Фото © ТАСС / "Ведомости" / Евгений Разумный

Вице-премьер Александр Новак заявил о защищённости тарифов на электрическую и тепловую энергию. Так он прокомментировал сообщения о том, что эти тарифы могут подняться для населения из-за роста утилизационного сбора на технику для добычи угля.

"Энерготарифы для населения защищены государством и полностью регулируются, утильсбор на технику для добычи угля никак не отразится на них", — отметил Новак.

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Ранее в Минэнерго также прокомментировали сообщения о возможном росте тарифов на свет и тепло.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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