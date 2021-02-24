Школьник из Новосибирска мог выдумать жестокое избиение сверстниками. Видео © LIFE

Школьник из Новосибирска, которого подростки якобы избили и кторому повредили позвоночник, мог выдумать эту историю из-за страха перед родителями. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, следователи отсмотрели по камерам практически весь путь ребёнка и не обнаружили там никакой драки.

На кадрах видно, как 12-летний Илья, возвращаясь домой, встречает других детей. Те о чём-то разговаривают с ним, держа "ватрушки". Спустя некоторое время мальчик идёт уже в другом месте и внезапно падает на землю. Следователи полагают, что ребёнок мог присоединиться к друзьям на горках и травмироваться там, а историю с избиением придумать, чтобы родители его не отругали.

Впрочем, не исключается и версия о том, что Илью могли избить на горках. Проверить этот вариант будет сложнее, поскольку там камеры не установлены. А пока родители водят сына по больницам. В ближайшие дни мальчику сделают МРТ.

Напомним, лежащего в снегу школьника обнаружил водитель проезжающего мимо автомобиля. Мальчик не мог двигаться самостоятельно, поэтому мужчина отвёз его домой. Там парень рассказал, что его якобы избила толпа подростков за отказ достать изо рта съёмные брекеты.

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