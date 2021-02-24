Ещё у одного жителя Тюменской области заподозрили редкую гаффскую болезнь

В Тобольск жителя села Ачиры доставили в больницу с подозрением на гаффскую болезнь. Об этом сообщает агентство Ura.ru.

"По информации Департамента здравоохранения Тюменской области, пациент проходит обследование, врачи консультируются с токсикологами из Тюмени", — рассказали в пресс-службе главы администрации Тобольского района.

Накануне от гаффской болезни скончался один из жителей деревни Ишменева. Они были госпитализированы 15 февраля.

Врачи следят за здоровьем населения деревни Ишменево, а прилегающее к нему озеро закрыли для вылова рыбы. В деревню три раза в неделю доставляют чистую питьевую воду.

Гаффская болезнь — малоизученное заболевание. Первыми симптомами у человека являются острые мышечные боли. При тяжёлом течении у больных могут отказать почки и печень. Источником заболевания является речная рыба, такая как окунь, щука, сазан и карась. На сегодняшний день специфического лечения гаффской болезни не существует. Летальность составляет до 5%.

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