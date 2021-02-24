Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Захарова сравнила с цирком решение ЕС расширить антироссийские санкции из-за Навального

По словам представителя МИД, это выходит за грани какой-либо логики.

24 февраля 2021, 10:18

Официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Решение Евросоюза о расширении персональных санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным — это цирк и заранее разыгранная история. Об этом в эфире Первого канала заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она отметила, что это решение выходит за грани какой-либо логики, из чего следует вывод, что Россия имеет дело с заранее разыгранной абсурдной историей.

Псаки не стала комментировать сообщения о новых санкциях США против России

Псаки не стала комментировать сообщения о новых санкциях США против России

"Но это всё является унижением в первую очередь Европейского союза объединения стран с древнейшей историей, богатой культурой, экономическими достижениями, достижениями в сфере прав человека, теми самыми правами человека, которым всегда Европейский союз уделял истинное, настоящее внимание, не превращая это в цирк, что сейчас его заставляют делать", — резюмировала Захарова.

Напомним, ранее о планах расширить санкции против России заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В МИД уже заявили, что разочарованы этим решением.

Боррель подтвердил планы Евросоюза расширить санкции против России

Боррель подтвердил планы Евросоюза расширить санкции против России

К слову, параллельно с этим в США продолжают искать возможности для новых санкций против "Северного потока – 2". Ранее там признали, что выступают против его строительства только из-за геополитики. А затяжные решения администрации президента США начали вызывать беспокойство у противников России, которые считают, что Джо Байден не готов принять решительные меры для остановки проекта в ущерб Германии.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1