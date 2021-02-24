Захарова сравнила с цирком решение ЕС расширить антироссийские санкции из-за Навального

Решение Евросоюза о расширении персональных санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным — это цирк и заранее разыгранная история. Об этом в эфире Первого канала заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она отметила, что это решение выходит за грани какой-либо логики, из чего следует вывод, что Россия имеет дело с заранее разыгранной абсурдной историей.

"Но это всё является унижением в первую очередь Европейского союза — объединения стран с древнейшей историей, богатой культурой, экономическими достижениями, достижениями в сфере прав человека, теми самыми правами человека, которым всегда Европейский союз уделял истинное, настоящее внимание, не превращая это в цирк, что сейчас его заставляют делать", — резюмировала Захарова.

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