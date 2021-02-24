Wintershall Dea завершила инвестиции в "Северный поток — 2"

Компания Wintershall Dea завершила финансирование "Северного потока — 2". Она вложила в проект 730 млн евро, но дальнейших инвестиций не планирует.

"Платежи по кредиту для Nord Stream 2 составили 730 млн евро и были завершены до пересмотра закона США "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Дальнейшие выплаты не планируются", — говорится в отчёте компании.