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Wintershall Dea завершила инвестиции в "Северный поток — 2"

Компания прекратила платежи из-за угрозы американских санкций.

24 февраля 2021, 10:36
<p>Фото © Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov</p>

Фото © Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Компания Wintershall Dea завершила финансирование "Северного потока — 2". Она вложила в проект 730 млн евро, но дальнейших инвестиций не планирует.

"Платежи по кредиту для Nord Stream 2 составили 730 млн евро и были завершены до пересмотра закона США "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Дальнейшие выплаты не планируются", — говорится в отчёте компании.

В Германии перестраховочная компания отказалась работать с "Северным потоком — 2"

В Германии перестраховочная компания отказалась работать с "Северным потоком — 2"

Напомним, "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект находится на завершающей стадии, однако США всячески пытаются помешать его запуску. Сейчас Вашингтон продолжает искать возможности для новых санкций против "Северного потока — 2". Ранее там признали, что выступают против его строительства только из-за геополитики.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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