Стало известно, чем занимается приёмный сын Екатерины Градовой: называла его самым сильным испытанием

У скончавшейся актрисы Екатерины Градовой, помимо дочери Марии Мироновой, был и приёмный сын — Алексей.

Как подробно рассказала "Комсомольская правда", мальчика усыновили в начале 90-х годов — вскоре после заключения второго брака Градовой с физиком Игорем Тимофеевым. На тот момент семья актрисы помогала детскому дому. Оттуда ребёнка и взяли.

После усыновления мальчик окончил кадетский класс и думал о карьере военного. Однако после службы в морской пехоте он занялся ресторанным бизнесом и сейчас работает шеф-поваром в ресторане.

Несколько лет назад Екатерина Градова рассказывала о трудностях, связанных с воспитанием сына. Например, она не сразу узнала о непростой наследственности мальчика. В подростковом возрасте с ним было очень трудно справляться. Но женщина никогда не жалела об усыновлении.

"Это было моё сильное испытание. Раньше, когда давали детей, не говорили — кто, что, какой род. И там потом такое выяснилось — просто вздрагиваешь. Но всё равно поскольку до отрочества Алексей провёл много времени в храме — пел в Богоявленском соборе (у него грандиозный голос и слух), поскольку он всё время причащался и был там, — он сильно, конечно, изменился. Какие-то наследственные вещи начали отступать", — рассказывала Екатерина Градова в программе "Привет, Андрей!".

Алексей общается с остальными членами семьи, но старается не афишировать своих связей с ними. В частности, он не даёт интервью.

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