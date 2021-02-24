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Стало известно, чем занимается приёмный сын Екатерины Градовой: называла его самым сильным испытанием

Она никогда не жалела об усыновлении, несмотря на пережитые трудности.

24 февраля 2021, 11:03
<p>Коллаж © LIFE. Фото © <a href="https://veasy.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VEASY</a></p>

Коллаж © LIFE. Фото © VEASY

У скончавшейся актрисы Екатерины Градовой, помимо дочери Марии Мироновой, был и приёмный сын — Алексей.

Как подробно рассказала "Комсомольская правда", мальчика усыновили в начале 90-х годов — вскоре после заключения второго брака Градовой с физиком Игорем Тимофеевым. На тот момент семья актрисы помогала детскому дому. Оттуда ребёнка и взяли.

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После усыновления мальчик окончил кадетский класс и думал о карьере военного. Однако после службы в морской пехоте он занялся ресторанным бизнесом и сейчас работает шеф-поваром в ресторане.

Несколько лет назад Екатерина Градова рассказывала о трудностях, связанных с воспитанием сына. Например, она не сразу узнала о непростой наследственности мальчика. В подростковом возрасте с ним было очень трудно справляться. Но женщина никогда не жалела об усыновлении.

"Это было моё сильное испытание. Раньше, когда давали детей, не говорили — кто, что, какой род. И там потом такое выяснилось — просто вздрагиваешь. Но всё равно поскольку до отрочества Алексей провёл много времени в храме — пел в Богоявленском соборе (у него грандиозный голос и слух), поскольку он всё время причащался и был там, — он сильно, конечно, изменился. Какие-то наследственные вещи начали отступать", — рассказывала Екатерина Градова в программе "Привет, Андрей!".

Алексей общается с остальными членами семьи, но старается не афишировать своих связей с ними. В частности, он не даёт интервью.

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Напомним, что актриса Екатерина Градова умерла 22 февраля в возрасте 74 лет. Причиной смерти стал инсульт.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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