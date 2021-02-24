В Госдуме предложили выделять деньги на секции для детей из малоимущих семей

Налоговых вычетов за занятия подрастающего поколения спортом будет недостаточно, уверен парламентарий.

Для детей из малоимущих семей необходимо ввести целевые пособия, чтобы они могли ходить в секции и заниматься спортом. Такое предложение в Минфин направил депутат Госдумы Иван Сухарев, сообщает RT.

В своём обращении депутат упомянул тот факт, что Минфин изучает возможность предоставления налоговых вычетов родителям, чьи дети занимаются спортом. Однако только этой меры будет мало, уверен парламентарий.

Депутат отмечает, что в среднем месячный абонемент в спортивной секции стоит от 3 до 5 тысяч рублей, а если в семье два ребёнка, на это потребуется уже до 10 тысяч рублей в месяц. Это больше, чем НДФЛ, уплачиваемый родителями из малообеспеченных семей в течение месяца.

"В связи с этим и в целях создания условий для физического развития детей независимо от финансового положения родителей прошу вас рассмотреть возможность введения специальных пособий для несовершеннолетних граждан из малообеспеченных семей для оплаты услуг физкультурно-оздоровительных организаций, но не более 5 тысяч рублей в течение одного месяца", — говорится в тексте обращения.