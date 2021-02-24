В Госдуме предложили выделять деньги на секции для детей из малоимущих семей
Налоговых вычетов за занятия подрастающего поколения спортом будет недостаточно, уверен парламентарий.
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Для детей из малоимущих семей необходимо ввести целевые пособия, чтобы они могли ходить в секции и заниматься спортом. Такое предложение в Минфин направил депутат Госдумы Иван Сухарев, сообщает RT.
В своём обращении депутат упомянул тот факт, что Минфин изучает возможность предоставления налоговых вычетов родителям, чьи дети занимаются спортом. Однако только этой меры будет мало, уверен парламентарий.
Депутат отмечает, что в среднем месячный абонемент в спортивной секции стоит от 3 до 5 тысяч рублей, а если в семье два ребёнка, на это потребуется уже до 10 тысяч рублей в месяц. Это больше, чем НДФЛ, уплачиваемый родителями из малообеспеченных семей в течение месяца.
"В связи с этим и в целях создания условий для физического развития детей независимо от финансового положения родителей прошу вас рассмотреть возможность введения специальных пособий для несовершеннолетних граждан из малообеспеченных семей для оплаты услуг физкультурно-оздоровительных организаций, но не более 5 тысяч рублей в течение одного месяца", — говорится в тексте обращения.
Ранее Лайф писал об увеличении размера детских пособий в России.
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