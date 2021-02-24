Избитая на Сахалине воспитанница школы-интерната могла сама спровоцировать драку

Девочка-подросток, которую избили воспитанники интерната на Сахалине, могла сама спровоцировать конфликт. Такую версию рассматривают следователи, занимающиеся делом об избиении.

Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, конфликт между воспитанницами назревал давно. Предположительно, его предметом стали деньги, которые были у избитой девушки. Несколько лет назад она обвинила вторую участницу драки, что та дружит с ней только ради материальной выгоды. Такие обвинения не понравились подруге, после чего их отношения испортились.

Выяснилось, что перед потасовкой избитая воспитанница учреждения не перенесла оскорблений от своей оппонентки и первая напала на бывшую подругу, за что получила сдачу. Кроме того, как стало известно Лайфу, девушка давно стоит на учёте у психиатра, поэтому сотрудники интерната пытались договориться с врачами о переводе девушки в психиатрическое отделение.

Напомним, инцидент произошёл в посёлке Смирных Сахалинской области. Избитую и раздетую 15-летнюю девушку обнаружила местная жительница и отвезла её в больницу. Отмечалось, что её несколько раз избили другие воспитанники интерната, в котором проживала она сама. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Халатность".

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