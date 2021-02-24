В Госдуме уличили Пашиняна во лжи после его слов о небоеспособности "Искандеров"
Виктор Заварзин напомнил, что российские комплексы "неоднократно и очень точно" применялись в Сирии.
Фото © ТАСС / Смитюк Юрий
Зампред Комитета Госдумы РФ по обороне Виктор Заварзин раскритиковал резкие слова премьера Армении Никола Пашиняна о неэффективности российских комплексов "Искандер". Депутат считает, что таким образом политик хочет подчеркнуть свою невиновность в результатах конфликта в Нагорном Карабахе.
"Когда человек ищет, чтобы он был невиновен, он и "Искандеры" приплетёт, и армянский народ виноват, и военные виноваты. Это, конечно, не соответствует действительности. "Искандеры" у нас — это очень высокоточное оружие, оно проявилось уже неоднократно в различных учениях. Это [слова Пашиняна] просто абсолютная ложь", — цитирует парламентария радиостанция "Говорит Москва".
Заварзин напомнил, что комплексы "неоднократно и очень точно" применялись в Сирии.
Напомним, Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными в период обострения конфликта в Нагорном Карабахе. При этом в Минобороны Армении отметили, что не могут интерпретировать это заявление премьер-министра.
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