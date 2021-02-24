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В Госдуме уличили Пашиняна во лжи после его слов о небоеспособности "Искандеров"

Виктор Заварзин напомнил, что российские комплексы "неоднократно и очень точно" применялись в Сирии.

24 февраля 2021, 11:33

Фото © ТАСС / Смитюк Юрий

Зампред Комитета Госдумы РФ по обороне Виктор Заварзин раскритиковал резкие слова премьера Армении Никола Пашиняна о неэффективности российских комплексов "Искандер". Депутат считает, что таким образом политик хочет подчеркнуть свою невиновность в результатах конфликта в Нагорном Карабахе.

"Когда человек ищет, чтобы он был невиновен, он и "Искандеры" приплетёт, и армянский народ виноват, и военные виноваты. Это, конечно, не соответствует действительности. "Искандеры" у нас — это очень высокоточное оружие, оно проявилось уже неоднократно в различных учениях. Это [слова Пашиняна] просто абсолютная ложь", цитирует парламентария радиостанция "Говорит Москва".

Опубликовано эффектное видео пуска ракет комплексами "Искандер-М"

Опубликовано эффектное видео пуска ракет комплексами "Искандер-М"

Заварзин напомнил, что комплексы "неоднократно и очень точно" применялись в Сирии.

Напомним, Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными в период обострения конфликта в Нагорном Карабахе. При этом в Минобороны Армении отметили, что не могут интерпретировать это заявление премьер-министра.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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