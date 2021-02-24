Россиянин засудил банк, который годами "подглядывал" за его счетами и кредитами
Организация без ведома мужчины узнавала информацию о нём с 2016 по 2019 год.
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Житель города Мариинска Кемеровской области Алексей Балашов отсудил компенсацию у банка "Тинькофф", который более 10 раз запрашивал его кредитную историю без его согласия. Об этом сообщается на сайте Мариинского городского суда.
"Банк более 10 раз в период с 2016 по 2019 год запрашивал кредитную историю истца, указывая цели запроса "просмотр счёта", "потребительский кредит" и "кредитная карта". Узнав об этом, истец в октябре 2019 года обратился в службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России", — уточнили в суде.
В ходе проверки выяснилось, что банк запрашивал кредитные отчёты клиента Балашова в результате технического сбоя. После произошедшего начальник управления поведенческого надзора за деятельностью профессиональных кредиторов службы банка был оштрафован на 30 тысяч рублей. Суд обязал банк выплатить потерпевшему пять тысяч рублей, хотя он оценил свой моральный вред в 47,5 тысячи рублей.
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А в Свердловской области женщине удалось отсудить у Россельхозбанка излишнюю комиссию в 76 тысяч рублей.
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