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На Украине стартовала вакцинация населения от коронавируса

Первым прививку получил врач ковид-отделения региональной больницы.

24 февраля 2021, 12:33
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

На Украине началась вакцинация населения от коронавируса. Первыми свои дозы препарата получили жители Черкасской области. Об этом сообщил глава областной администрации Александр Скичко.

"Черкасская область — первая область на Украине, которая уже получила вакцину. Именно с нас начинается всеукраинская вакцинация", — написал он у себя в "фейсбуке".

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По его словам, в регион было доставлено свыше 16 доз препарата, а за первый этап планируется привить более 7 тысяч человек. Скичко добавил, что самым первым прививку в стране сделал врач-реаниматолог Евгений Горенко, который работает в "красной зоне" местной больницы.

Напомним, накануне в киевском международном аэропорту Борисполь приземлился самолёт с вакциной CoviShield, созданной в Индии по лицензии компании AstraZeneca.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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