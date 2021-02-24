На Украине стартовала вакцинация населения от коронавируса

На Украине началась вакцинация населения от коронавируса. Первыми свои дозы препарата получили жители Черкасской области. Об этом сообщил глава областной администрации Александр Скичко.

"Черкасская область — первая область на Украине, которая уже получила вакцину. Именно с нас начинается всеукраинская вакцинация", — написал он у себя в "фейсбуке".

По его словам, в регион было доставлено свыше 16 доз препарата, а за первый этап планируется привить более 7 тысяч человек. Скичко добавил, что самым первым прививку в стране сделал врач-реаниматолог Евгений Горенко, который работает в "красной зоне" местной больницы.

Напомним, накануне в киевском международном аэропорту Борисполь приземлился самолёт с вакциной CoviShield, созданной в Индии по лицензии компании AstraZeneca.

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