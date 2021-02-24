На Украине стартовала вакцинация населения от коронавируса
Первым прививку получил врач ковид-отделения региональной больницы.
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На Украине началась вакцинация населения от коронавируса. Первыми свои дозы препарата получили жители Черкасской области. Об этом сообщил глава областной администрации Александр Скичко.
"Черкасская область — первая область на Украине, которая уже получила вакцину. Именно с нас начинается всеукраинская вакцинация", — написал он у себя в "фейсбуке".
По его словам, в регион было доставлено свыше 16 доз препарата, а за первый этап планируется привить более 7 тысяч человек. Скичко добавил, что самым первым прививку в стране сделал врач-реаниматолог Евгений Горенко, который работает в "красной зоне" местной больницы.
Напомним, накануне в киевском международном аэропорту Борисполь приземлился самолёт с вакциной CoviShield, созданной в Индии по лицензии компании AstraZeneca.
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