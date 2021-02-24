Путин потребовал бороться коррупцией на всех уровнях власти
Особое внимание российский лидер обратил на необходимость пресечения хищений средств, выделеных на борьбу с коронавирусом.
Президент РФ Владимир Путин поручил продолжать бороться с коррупцией на всех уровнях власти. Глава государства заявил во время выступления на заседании коллегии Федеральной службы безопасности, что средства из бюджета должны тратиться рационально.
"Такой же последовательной должна быть борьба с коррупцией и в экономической сфере, и на всех уровнях власти. Особо обращаю внимание на пресечение хищений и нецелевого использования бюджетных средств", – сказал президент.
В первую очередь это касается выделяемых на строительство стратегических объектов, госпрограммы и борьбу с коронавирусной инфекцией, отметил Путин. Он подчеркнул, что бюджетные деньги должны тратиться рационально, в строгом соответствии с целями, на которые они выделены, и должны идти на благо граждан РФ.
Также в ходе своего выступления Путин потребовал вскрывать контакты террористов с зарубежными спецслужбами.
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