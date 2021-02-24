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В России за год пресекли деятельность 72 сотрудников и более 400 агентов иностранных спецслужб

Речь об этом зашла на заседании коллегии ФСБ.

24 февраля 2021, 12:03
<p>Фото © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ</p>

Фото © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Президент России Владимир Путин отметил эффективность и чёткость действий органов контрразведки, продемонстрированных в прошлом году. Речь об этом зашла на заседании коллегии ФСБ России в среду, 24 февраля. По словам российского лидера, в результате их действий была пресечена деятельность более 70 кадровых сотрудников и нескольких сотен агентов иностранных спецслужб.

"Отмечу, что эффективно и чётко действовали в прошлом году органы контрразведки. В результате пресечена деятельность 72 кадровых сотрудников и 423 агентов иностранных спецслужб", — сказал президент.

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Ранее Путин рассказал о целенаправленной информационной кампании, которая ведётся за рубежом против достижений России в медицине, в том числе против успехов в борьбе с коронавирусом.

Напомним, что ранее директор СВР Сергей Нарышкин прокомментировал данные о связи оппозиции с иностранными спецслужбами.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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