В России за год пресекли деятельность 72 сотрудников и более 400 агентов иностранных спецслужб

Президент России Владимир Путин отметил эффективность и чёткость действий органов контрразведки, продемонстрированных в прошлом году. Речь об этом зашла на заседании коллегии ФСБ России в среду, 24 февраля. По словам российского лидера, в результате их действий была пресечена деятельность более 70 кадровых сотрудников и нескольких сотен агентов иностранных спецслужб.

"Отмечу, что эффективно и чётко действовали в прошлом году органы контрразведки. В результате пресечена деятельность 72 кадровых сотрудников и 423 агентов иностранных спецслужб", — сказал президент.

Ранее Путин рассказал о целенаправленной информационной кампании, которая ведётся за рубежом против достижений России в медицине, в том числе против успехов в борьбе с коронавирусом.

Напомним, что ранее директор СВР Сергей Нарышкин прокомментировал данные о связи оппозиции с иностранными спецслужбами.

Авторы