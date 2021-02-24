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Опубликовано 24 февраля 2021, 14:57

Путин поручил ФСБ защитить от любых провокаций предстоящие выборы в Госдуму

Глава государства отметил, что Россию пытаются ослабить извне.

Право россиян свободно избирать своих представителей в Госдуму должно быть защищено от любых провокаций. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая сегодня на заседании коллегии Федеральной службы безопасности.

"В этом году предстоят выборы в Госдуму. Конституционные гарантии граждан свободно избирать своих представителей должны быть защищены от любых провокаций", — сказал президент на заседании.

Путин заявил, что Россию пытаются ослабить извне
Путин заявил, что Россию пытаются ослабить извне

Также глава государства заявил, что за рубежом ведётся кампания против достижений России в медицине.

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Фото © ТАСС / Максим Стулов

Андрей Григорьев
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