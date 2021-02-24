Путин поручил ФСБ защитить от любых провокаций предстоящие выборы в Госдуму
Глава государства отметил, что Россию пытаются ослабить извне.
Фото © ТАСС / Максим Стулов
Право россиян свободно избирать своих представителей в Госдуму должно быть защищено от любых провокаций. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая сегодня на заседании коллегии Федеральной службы безопасности.
"В этом году предстоят выборы в Госдуму. Конституционные гарантии граждан свободно избирать своих представителей должны быть защищены от любых провокаций", — сказал президент на заседании.
Также глава государства заявил, что за рубежом ведётся кампания против достижений России в медицине.
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