Путин поручил ФСБ защитить от любых провокаций предстоящие выборы в Госдуму

Глава государства отметил, что Россию пытаются ослабить извне.

Право россиян свободно избирать своих представителей в Госдуму должно быть защищено от любых провокаций. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая сегодня на заседании коллегии Федеральной службы безопасности.

"В этом году предстоят выборы в Госдуму. Конституционные гарантии граждан свободно избирать своих представителей должны быть защищены от любых провокаций", — сказал президент на заседании.