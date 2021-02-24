Главой "Газпрома" ещё на пять лет переизбран Алексей Миллер

Алексей Миллер будет занимать пост председателя правления "Газпрома" ещё в течение пяти лет. Таковы результаты состоявшегося голосования, сообщили в пресс-службе компании.

Полномочия Алексея Миллера будут продлены с 31 мая текущего года. Этот пост он занимает с 2001 года.