Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Главой "Газпрома" ещё на пять лет переизбран Алексей Миллер

Этот пост он занимает с 2001 года.

24 февраля 2021, 12:00
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Фото © kremlin.ru

Алексей Миллер будет занимать пост председателя правления "Газпрома" ещё в течение пяти лет. Таковы результаты состоявшегося голосования, сообщили в пресс-службе компании.

Полномочия Алексея Миллера будут продлены с 31 мая текущего года. Этот пост он занимает с 2001 года.

В "Газпроме" назвали ожидаемую дату запуска "Северного потока — 2"

В "Газпроме" назвали ожидаемую дату запуска "Северного потока — 2"

Ранее Миллер назвал год, когда планируется закончить газификацию всей страны.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1