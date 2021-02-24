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Путин потребовал вскрывать контакты террористов с зарубежными спецслужбами

Глава государства отметил, что у них "всё идёт в ход".

24 февраля 2021, 12:16

В 2020 году в России было предотвращено 72 преступления террористической направленности. Об этом сегодня на заседании коллегии ФСБ заявил президент России Владимир Путин.

"В 2020 году было предотвращено 72 преступления террористической направленности — это на четверть больше, чем годом ранее (было 57). Такая статистика говорит, что преступные замыслы в подавляющем большинстве случаев удаётся вскрывать ещё на стадии подготовки, тем самым сберегая жизни и здоровье людей", — сказал президент.

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По его словам, в конце прошлого года силовики ликвидировали последнюю организованную бандгруппу, осуществлявшую деятельность на территории России. При этом российский лидер отметил, что увеличение числа предотвращённых преступлений говорит и об увеличении их количества в целом, из чего следует, что террористическая сеть пытается восстановить свою активность. Особое внимание президент потребовал уделить контактам террористов с зарубежными спецслужбами.

"К сожалению, всё идёт в ход, используют и террористов", — подчеркнул Путин.

Помимо этого, президент России поручил сотрудникам ФСБ защитить от любых провокаций предстоящие выборы в Государственную думу.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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