Вакцину "Спутник V" официально зарегистрировали в Египте

Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" официально зарегистрировали ещё в одной стране — Египте. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Египет, самая населённая страна на Ближнем Востоке, в которой проживает более 100 миллионов человек, стал 35-м государством в мире, одобрившим применение вакцины "Спутник V", — отметили в РФПИ.

Как пояснили в фонде, процедура регистрации российской вакцины осуществлялась в рамках ускоренной схемы (emergency use authorization, EUA). Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев объяснил решение Египта включить "Спутник V" в национальный портфель вакцин уверенностью в безопасности и высокой эффективности препарата.

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