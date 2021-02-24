Вакцину "Спутник V" официально зарегистрировали в Египте
Таким образом, применение препарата от центра Гамалеи уже одобрили в 35 странах.
Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей
Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" официально зарегистрировали ещё в одной стране — Египте. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"Египет, самая населённая страна на Ближнем Востоке, в которой проживает более 100 миллионов человек, стал 35-м государством в мире, одобрившим применение вакцины "Спутник V", — отметили в РФПИ.
Как пояснили в фонде, процедура регистрации российской вакцины осуществлялась в рамках ускоренной схемы (emergency use authorization, EUA). Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев объяснил решение Египта включить "Спутник V" в национальный портфель вакцин уверенностью в безопасности и высокой эффективности препарата.
Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. Приём вакцины поспособствовал формированию гуморального и клеточного иммунитета к коронавирусу почти у 100% добровольцев. Кроме того, недавно стартовали международные клинические исследования антиковидной вакцины "Спутник лайт", а также была создана версия препарата, которую можно закапывать в нос.
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