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Путин дал сербскому актёру Милошу Биковичу российское гражданство

33-летний актёр родился в Белграде, окончил местный университет искусств, но уже много лет снимается в России.

24 февраля 2021, 12:44
<p>Фото © Instagram.com/<a href="https://www.instagram.com/p/CKefSdLnjtS/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Miloš Biković</a></p>

Фото © Instagram.com/Miloš Biković

Известный сербский актёр Милош Бикович получил российское гражданство. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Отметим, что ещё в прошлом году, отвечая на вопросы журналистов о планах стать гражданином РФ, актёр отвечал, что и без паспорта чувствует себя в России как дома.

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"Меня здесь очень хорошо приняли, но нет никакой причины стараться стать русским. Я и так достаточно русский, оставаясь при этом сербом", — откровенничал Бикович в беседе с корреспондентом "Собеседника".

33-летний Бикович получил в России широкую известность благодаря ролям в фильмах "Отель "Белград", "Холоп", "Лёд", сериалах "Магомаев", "Отель "Элеон". Милош родился в Белграде, окончил местный университет искусств. Уже на третьем курсе неожиданно для себя получил главную роль в крупном кинопроекте знаменитого сербского режиссёра Драгана Бьелогрлича "Монтевидео: Божественное видение". А его карьера в России началась со съёмок в фильме Никиты Михалкова "Солнечный удар".

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Подробнее о творческой биографии Милоша Биковича читайте на сайте uznayvse.ru.

Ранее Лайф сообщал, что итальянский волонтёр Валерио Дзанетти из Красноярска, который попросил у Владимира Путина гражданство, получил российский паспорт.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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