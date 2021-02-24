Путин дал сербскому актёру Милошу Биковичу российское гражданство

Известный сербский актёр Милош Бикович получил российское гражданство. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Отметим, что ещё в прошлом году, отвечая на вопросы журналистов о планах стать гражданином РФ, актёр отвечал, что и без паспорта чувствует себя в России как дома.

"Меня здесь очень хорошо приняли, но нет никакой причины стараться стать русским. Я и так достаточно русский, оставаясь при этом сербом", — откровенничал Бикович в беседе с корреспондентом "Собеседника".

33-летний Бикович получил в России широкую известность благодаря ролям в фильмах "Отель "Белград", "Холоп", "Лёд", сериалах "Магомаев", "Отель "Элеон". Милош родился в Белграде, окончил местный университет искусств. Уже на третьем курсе неожиданно для себя получил главную роль в крупном кинопроекте знаменитого сербского режиссёра Драгана Бьелогрлича "Монтевидео: Божественное видение". А его карьера в России началась со съёмок в фильме Никиты Михалкова "Солнечный удар".

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