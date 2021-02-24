В России решили отказаться от уменьшенных дорожных знаков

Как сообщает "Коммерсант", поводом отмены ГОСТа на маленькие знаки послужила жалоба сотрудников Научного центра безопасности дорожного движения МВД. По их словам, такие дорожные объекты противоречат Венской конвенции о дорожном движении и другим документам.

Под запрет попадает в том числе и стрелка, разрешающая поворот направо при красном светофоре. При этом уже установленные в Москве знаки малого размера демонтировать не будут, заявили в ЦОДД. Там подчеркнули, что объекты установлены в качестве эксперимента по ГОСТу 52289. Аналогичная ситуация и в Санкт-Петербурге, где старые маленькие знаки также останутся на своих местах.