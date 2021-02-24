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В России решили отказаться от уменьшенных дорожных знаков

Под запрет попал и указатель, разрешающий правый поворот на красный сигнал светофора.

24 февраля 2021, 12:37
<p>Фото © ТАСС / Замир Усманов </p>

Фото © ТАСС / Замир Усманов

В России запретят установку уменьшенных дорожных знаков. Такое решение принял Росстандарт на основании результатов комиссии.

Как сообщает "Коммерсант", поводом отмены ГОСТа на маленькие знаки послужила жалоба сотрудников Научного центра безопасности дорожного движения МВД. По их словам, такие дорожные объекты противоречат Венской конвенции о дорожном движении и другим документам.

В МВД считают, что дорожные знаки уменьшенных размеров приведут к росту ДТП

В МВД считают, что дорожные знаки уменьшенных размеров приведут к росту ДТП

Под запрет попадает в том числе и стрелка, разрешающая поворот направо при красном светофоре. При этом уже установленные в Москве знаки малого размера демонтировать не будут, заявили в ЦОДД. Там подчеркнули, что объекты установлены в качестве эксперимента по ГОСТу 52289. Аналогичная ситуация и в Санкт-Петербурге, где старые маленькие знаки также останутся на своих местах.

Ранее Лайф сообщал, что в ГИБДД могут отменить штрафы, выявленные автоматическими комплексами фотовидеофиксации в плохую погоду.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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