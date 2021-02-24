Путин призвал ФСБ пресекать обслуживание интересов тех, кто "платит из-за бугра"

ФСБ должна пресекать действия, направленные на обслуживание интересов тех, кто платит за поддержку своих интересов из-за границы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии ведомства в среду.

По словам главы государства, нужно и впредь действовать строго в правовом поле, опираться на поддержку граждан и чётко проводить грань между политической конкуренцией, соперничеством между разными партиями и идейными платформами и действиями, "которые не имеют ничего общего с демократией".

"... действиями, которые направлены на подрыв стабильности и безопасности нашего государства, на обслуживание чужих интересов, интересов тех, о которых в народе говорят, которые из-за бугра платят за эту деятельность, но платят в своих интересах, а не в наших", — резюмировал Путин.

Ранее в среду Путин также рассказал о целенаправленной информационной кампании, которая ведётся за рубежом против достижений России в медицине, в том числе против успехов в борьбе с коронавирусом.

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