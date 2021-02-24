Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Путин призвал ФСБ пресекать обслуживание интересов тех, кто "платит из-за бугра"

Президент указал на чёткую грань между политической конкуренцией и действиями, "которые не имеют ничего общего с демократией".

24 февраля 2021, 12:32
<p>Президент Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности.</p><p>Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/65068/photos/65287" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Президент Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности.

Фото © Kremlin.ru

ФСБ должна пресекать действия, направленные на обслуживание интересов тех, кто платит за поддержку своих интересов из-за границы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии ведомства в среду.

По словам главы государства, нужно и впредь действовать строго в правовом поле, опираться на поддержку граждан и чётко проводить грань между политической конкуренцией, соперничеством между разными партиями и идейными платформами и действиями, "которые не имеют ничего общего с демократией".

Путин потребовал вскрывать контакты террористов с зарубежными спецслужбами

Путин потребовал вскрывать контакты террористов с зарубежными спецслужбами

"... действиями, которые направлены на подрыв стабильности и безопасности нашего государства, на обслуживание чужих интересов, интересов тех, о которых в народе говорят, которые из-за бугра платят за эту деятельность, но платят в своих интересах, а не в наших", — резюмировал Путин.

Ранее в среду Путин также рассказал о целенаправленной информационной кампании, которая ведётся за рубежом против достижений России в медицине, в том числе против успехов в борьбе с коронавирусом.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1