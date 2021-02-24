"Яндекс" признан самой дорогой компанией Рунета
Его стоимость оценивают в 22,98 миллиарда долларов.
Фото © ТАСС / Артём Геодакян
IT-корпорация "Яндекс", основанная Аркадием Воложем, признана самой дорогой компанией России. Рейтинг составил Forbes.
"Яндекс" становится самой дорогой компанией Рунета уже третий год подряд: в 2020 году компания стоила $14,6 млрд, а в 2021 году подорожала более чем в 1,5 раза — до $22,98 млрд.
2020-й был богат на события для "Яндекса". Например, компании пришлось отозвать прогноз по выручке из-за пандемии коронавируса, а в июне завершилось 11-летнее партнёрство "Яндекса" со Сбером. Кроме того, в сентябре прошлого года "Яндекс" пытался договориться о покупке "Тинькофф банка", но сделка не состоялась.
Ранее Лайф писал о намерении "Яндекса" запустить собственную систему бесконтактных платежей.
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