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"Яндекс" признан самой дорогой компанией Рунета

Его стоимость оценивают в 22,98 миллиарда долларов.

24 февраля 2021, 12:30
<p>Фото © ТАСС /<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Артём Геодакян </p>

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

IT-корпорация "Яндекс", основанная Аркадием Воложем, признана самой дорогой компанией России. Рейтинг составил Forbes.

"Яндекс" становится самой дорогой компанией Рунета уже третий год подряд: в 2020 году компания стоила $14,6 млрд, а в 2021 году подорожала более чем в 1,5 раза — до $22,98 млрд.

2020-й был богат на события для "Яндекса". Например, компании пришлось отозвать прогноз по выручке из-за пандемии коронавируса, а в июне завершилось 11-летнее партнёрство "Яндекса" со Сбером. Кроме того, в сентябре прошлого года "Яндекс" пытался договориться о покупке "Тинькофф банка", но сделка не состоялась.

"Яндекс" обнаружил массовую утечку данных своих пользователей

"Яндекс" обнаружил массовую утечку данных своих пользователей

Ранее Лайф писал о намерении "Яндекса" запустить собственную систему бесконтактных платежей.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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