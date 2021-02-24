Хотел попасть в тренд: плясавшего на Мамаевом кургане тиктокера задержали
Молодой человек признал, что хотел набрать побольше подписчиков.
Видео © Tiktok, ГУ МВД России по Волгоградской области
20-летнего тиктокера из Волгограда Кирилла Ежова, который полуголым сплясал на Мамаевом кургане, задержали сотрудники полиции. Об этом сообщили в региональном управлении МВД РФ.
Ежов рассказал, что хотел таким способом привлечь подписчиков на свой профиль в "Тиктоке". Незадолго до этого он публично извинился перед горожанами.
@_sweet_boy_8_
Дорогие волгоградцы, я искренне приношу свои извинения за содеянный поступок мной🙏🏼🙏🏼🙏🏼 я отдаю честь нашим ветеранам и солдатам🙏🏼♬ оригинальный звук - 😈МАЛЬЧИК В КОСТЮМЕ АДАМА😈
Напомним, что скандальное видео было снято на склоне напротив храма Всех Святых у малой братской могилы, где похоронено около 1500 защитников Сталинграда. Место, где кривлялся блогер, тоже является крупным братским захоронением на Мамаевом кургане.
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